Riccieli e a derrota com o FC Porto: "Ainda não acabou..."

Riccieli, defesa do Famalicão

Declarações do central do Famalicão após a derrota (1-2) frente ao FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Riccieli, central do Famalicão, lamentou alguma desconcentração da equipa no encontro com o FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Fizemos um bom jogo. Faltou-nos estar mais concentrados em alguns detalhes. Conversámos sobre isso no intervalo e melhorámos. Eles tiveram uma oportunidade na segunda parte e marcaram", afirmou à RTP3.

"Tivemos de correr atrás do resultado e ficou mais difícil. Mas ainda não acabou, temos mais um jogo. Vai ser mais uma final. Temos de estar concentrados para fazer um bom jogo no Dragão", completou.