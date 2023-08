Riccieli avisa: "Braga vai ser uma das grandes equipas da Liga"

Central e capitão do Famalicão fizeram a antevisão do jogo desta sexta-feira, marcado para Braga (20h15)

Braga, o primeiro adversário: "Vai ser um jogo muito difícil, têm uma boa equipa, sabemos disso, temos a certeza que o Braga vai ser uma das grandes equipas deste campeonato, mas creio que vamos fazer um grande jogo."

Resposta após a eliminação na Taça da Liga: "De facto, a época não começou como pensávamos, mas a equipa não se deixou abater. Estamos ansiosos para dar uma boa resposta amanhã."

Diferenças no clube: "Os jogadores vêm com outra mentalidade para o Famalicão. Falam muito bem do clube, em crescer e dar um passo à frente no campeonato. "

Jogador há mais anos no plantel: "É um clube que me fez sentir em casa, sinto-me muito bem, o treinador, o presidente confiam muito em mim e é onde me sinto à vontade, onde posso crescer e ajudar o clube a crescer."