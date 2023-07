Riccieli: "Almejamos a Europa, mas tem de ser jogo após jogo"

Riccieli, capitão do Famalicão

Declarações do capitão do Famalicão à margem da apresentação oficial do plantel na Praça de Cupertino de Miranda.

Expectativas: "Famalicão é trabalho, ambição, raça e dedicação para honrar este símbolo. Já passei isso para os jogadores, o que é o Famalicão. Não vai faltar nada disso durante o campeonato."

Objetivo: "Queremos fazer uma época estável. Temos objetivos dento do campeonato, mas é jogo a jogo, passo a passo, dia após dia para alcançar o objetivo final."

Europa: "Vocês sabem que almejamos isso. Queremos isso. Estamos sempre a crescer, evoluir. Pensamos nisso, mas temos de trabalhar dia após dia para conseguir isso."

Passagem para a Academia: "O Famalicão tem crescido. Não é surpresa o centro de treinos. O Famalicão já evoluiu muito desde que cheguei, tem condições melhores e vamos trabalhar mais para conseguir mais durante a época."

Grande objetivo: "Pensamos sempre no próximo passo. Próximo passo é segunda-feira, o treino, depois jogo de domingo. Temos de manter jogo após jogo para conseguir coisas grandes."

Meta: "Queremos manter-nos na I Liga e pensamos na Europa. Temos de trabalhar dia após dia e pensar no agora. Não pensamos no final, só no presente. Não vai ser diferente. Almejamos a Europa, mas tem de ser jogo após jogo. Muito pode acontecer e estamos preparados."

Competitividade: "O campeonato está mais difícil, todas as equipas mantiveram muitos jogadores, nós também. Estamos preparados para fazer um bom campeonato. Temos uma boa equipa e estamos a trabalhar bem."

Palavra-chave: "Dedicação, trabalho, confiança, humildade. Muita coisa define o nosso grupo."

Reforços: "Isso já não é comigo. Estou cá para receber quem venha, as portas estão abertas. Estou focado em quem está e os que chegarem vemos depois."