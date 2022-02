Retidos na Madeira, dois jogadores do Famalicão foram pais no mesmo dia 

O guarda-redes Zlobin e o médio Pickel foram pais, enquanto tentam voltar ao continente

O Famalicão continua retido na Madeira, devido ao mau tempo e ventos fortes que se fazem sentir no Funchal, mas houve uma boa notícia no dia dos minhotos. O guarda-redes Zlobin e o médio Charles Pickel foram pais, apesar de terem que acompanhar o processo à distância, pois as respetivas companheiras estão no continente.

Os minhotos ganharam ao Marítimo no domingo passado, por 1-0, e somaram o segundo triunfo seguido na Liga Bwin.