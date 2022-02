Retido na Madeira, Famalicão utilizou a Choupana para treinar

Minhotos foram treinar ao Estádio da Madeira, casa do Nacional, enquanto aguardam voo para poderem voltar a casa

O Famalicão está retido na Madeira desde que no domingo passado venceu o Marítimo (1-0). Esta terça-feira era dia de regresso ao trabalho e o plantel acabou por conseguir cumprir o programa, à boleia da disponibilidade do Nacional. Os minhotos publicaram uma nota de agradecimento pela cedência das instalações.

"O Futebol Clube de Famalicão - Futebol SAD agradece ao Clube Desportivo Nacional pela total disponibilidade em aceder ao nosso pedido para ceder as suas instalações tendo em vista a realização de um treino da equipa principal no Estádio da Madeira. Face às restrições que a nossa equipa tem estado sujeita nos últimos dias em virtude do cancelamento de vários voos, apraz-nos realçar a solidariedade do Clube Desportivo Nacional em ajudar o Futebol Clube de Famalicão, num gesto que enobrece e valoriza o futebol português e se revela um verdadeiro sinal de fair-play e de entreajuda", lê-se.

Recorde-se que a SAD famalicense pediu o adiamento do encontro de sábado para domingo, diante do Tondela. Os beirões, contactados por O JOGO, referiram estar a análise o mesmo, visto que na quinta-feira recebem o Mafra, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.