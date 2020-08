Rescindiu com o Benfica e assinou pelo Famalicão

Defesa-central de 18 anos representava os juniores do Benfica

O Famalicão anunciou esta quinta-feira o segundo reforço para a próxima temporada. Trata-se do defesa-central Alexandre Penetra, jogador de 18 anos que rescindira com o Benfica no mês passado. Natural de Viseu, Penetra entrou no futebol pela porta da escola Os Pestinhas, tendo depois passado pela Casa do Benfica de Viseu, antes de chegar ao Benfica, 2014.

Alexandre Penetra é o segundo reforço do Famalicão

No Seixal, Penetra foi campeão de Juniores C (Iniciados) e Juniores B (Juvenis) e também é internacional pelas camadas jovens da Seleção Nacional. Na época passada marcou cinco golos em 22 jogos pelos Juniores das águias. "É muito prestigiante iniciar o meu trajeto enquanto sénior no Futebol Clube de Famalicão. É reconhecidamente uma equipa que disponibiliza todas as condições para os jovens jogadores se valorizarem no futebol português", afirmou o central, em declaração ao site do Famalicão.



Em junho, já havia colocado um texto nas redes sociais a despedir-se do Benfica. "Chegou a hora de dizer adeus ao Benfica, o clube que me fez sair de casa aos 12 anos e chegar ao Seixal com alguns medos, é verdade, mas cheio de vontade de realizar o meu sonho: ser jogador de futebol. Saio ao fim de sete anos, após crescer muito como jogador e como homem porque o Benfica me proporcionou isso. Por isso, agradeço a todos aqueles que partilharam comigo esta caminhada de altos e baixos, vitórias e derrotas. O futebol é mesmo assim, um jogo imprevisível no qual há vários resultados possíveis e eu tentei crescer com todos eles. Levo comigo tudo aquilo que aqui vivi e que jamais esquecerei. Agora é hora de vestir outra camisola", escreveu.



Penetra irá treinar com a equipa principal, embora também possa ser utilizado nos sub-23. O jogador junta-se a Lukovic, médio ex- Raskow (Polónia) na lista de caras novas já oficializadas pelo sexto classificado da I Liga.