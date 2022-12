Dalberson rumou ao CSA, da Série C.

O guarda-redes Dalberson rescindiu com o Famalicão e mudou-se para o CSA, da Série C do Brasil. O brasileiro, 25 anos, tinha sido contratado na temporada passada ao Brusque (Brasil) e fez, apenas, três jogos pelos minhotos, todos na época anterior.

Dalberson estava tapado por Luiz Júnior e alternava a presença no banco com Zlobin, o outro guardião, que se estreou no último encontro, diante do Estoril (triunfo por 1-0, para a Taça da Liga).