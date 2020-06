João Pedro Sousa comentou o rendimento das equipas no recomeço do campeonato, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, na terça-feira.

Alterar dinâmicas: "No corredor central já jogámos em triângulo, em triângulo invertido, com jogadores também diferentes, mas isso poderá ter a ver com questões estratégicas, com o adversário, com questões de ausência de um ou outro jogador por lesão. Importante é percebermos que, de facto, a equipa consegue em vários momentos do jogo até, alterar a sua forma de jogar relativamente ao seu posicionamento. Isso, para nós, também é importante porque mesmo durante o jogo conseguimos fazê-lo mediante aquilo que nos está a pedir o jogo. Portanto é importante, esta equipa tem esta vertente tática, rica que permite, quer antes do jogo quer durante, alterar para outras dinâmicas".

Pedro Gonçalves: "Não há como negar. O rendimento do Pedro, mas felizmente não é o único. Temos vários exemplos, mas quer o Pedro quer outros, não tenho dúvidas que vão jogar noutros patamares".

Rendimento das equipas da frente: "Não me surpreendeu porque sei da capacidade que as equipas técnicas e dos clubes portugueses têm de trabalhar, portanto, eu sabia que o trabalho que ia ser feito da melhor maneira, com grande competência. Esta retoma com este índices físicos táticos e emocionais muito bem consolidadas é de facto a resposta e a certeza como se trabalha bem. Por isso o nosso campeonato, mais uma vez, está de parabéns".