Reforço do Famalicão pronto a enfrentar Sporting e com um objetivo em mente

Pereyra, médio argentino, chegou este ano a Famalicão e está de pedra e cal no onze

Médio diz que plantel continuará a jogar "muito bem e a lutar com as equipas principais"; a que se segue é... o Sporting

Proveniente do Rosário Central, da Argentina, Joaquín Pereyra agarrou a oportunidade de concretizar o sonho de jogar na Europa. Desde que chegou ao Famalicão, no último verão, o médio só falhou o primeiro jogo, com o Benfica - começara a treinar poucos dias antes - e foi titular nos últimos seis.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, só sabia o que tinha acontecido na época passada, que foi muito boa. A equipa jogava muito bem e lutava contra as principais equipas, como tentaremos fazer esta época", explicou Pereyra na entrevista aos canais oficiais do clube, deixando subentendida a garantia de que o Sporting não terá tarefa facilitada no sábado.

O jogador que em 2018 venceu a Taça da Argentina apresenta uma receita simples para travar os adversários e, neste caso, o líder da Liga. "O objetivo é pensar sempre no coletivo para fazer um bom campeonato. Se estivermos bem em termos coletivos, individualmente as coisas vão começar a sair", defendeu.

Joaquín Pereyra está num clube "muito organizado e com pessoas muito humildes, sempre disponíveis para ajudar" e confidenciou também que, quando chegou, custou-lhe "entender a língua", mas contou "com a ajuda de toda a gente".

Sobre as diferenças do futebol português e argentino, apontou: "Em Portugal, o futebol é mais tático e mais técnico. Na Argentina, não se joga tão bom futebol, mas é muito mais intenso. Aqui, pratica-se bom futebol contra qualquer adversário."

Messi, Riquelme e o sonho da seleção

Joaquín Pereyra concretizou o objetivo de jogar na Europa, mas tem outros para atingir. "Estou a lutar para chegar à seleção principal, que é o sonho de todos os jogadores profissionais", contou o médio, que conta ter vivido "uma experiência linda" quando jogou pelos sub-20 da Argentina no Sul-americano do Equador.

"Estive com grandes jogadores como Lautaro [Inter], Foyth [Villarreal] e outros que estão na elite do futebol mundial", disse o jogador cujas grandes referências são Messi e Riquelme.