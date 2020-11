Tomané jogou com Babic no Estrela Vermelha e garante que o antigo companheiro está na equipa ideal para evoluir.

Babic foi fundamental na vitória do Famalicão, frente ao Marítimo, ao marcar o golo de cabeça, que deu início à reviravolta no marcador. O defesa-central começa a dar nas vistas e a confirmar as boas indicações que trazia do Estrela Vermelha.

Campeão do Mundo de Sub-20, em 2015, numa final ganha ao Brasil, esteve ainda num Campeonato da Europa de Sub-19, em 2014, e num Europeu de Sub-21, em 2019. Titular do campeão sérvio de 2017 a 2019, somando 62 jogos nas duas épocas, foi menos utilizado na temporada passada, tendo alinhado em 17 jogos e marcado três golos.

O central chega a Famalicão emprestado pelo Estrela Vermelha, onde foi companheiro de Tomané. O avançado recordou a O JOGO as conversas que tiveram quando surgiu o convite da equipa portuguesa. "Ele queria sair para jogar e, na altura, falou-me do Famalicão. Disse-lhe que era a equipa ideal para ele, porque é uma formação que gosta de jogar e ele não é aquele central que quer a bola longe. Gosta de sair a jogar, o que é normal, porque vem de uma equipa grande como o Estrela Vermelha e está sempre a atacar", revelou o agora jogador dos turcos do Samsunspor.

Por ter jogado na equipa B da Real Sociedad, em 2015/16, e no Réus, na temporada seguinte, Babic entende bem o português. "Como ele fala espanhol, isso pode ter ajudado à adaptação, até porque, sendo ele central, precisa de comunicar", justifica o avançado, elogiando as qualidades do central de 1,95 metros. "É bom de cabeça e pode ajudar muito o Famalicão nas bolas paradas. Além disso, é rápido e muito bom no um contra um".

Tomané garante que "Babic vai ser uma das revelações da I Liga portuguesa", mas aconselha a melhorar um aspeto para ser mais completo. "Ainda não é tão agressivo e tem de melhorar esse aspeto. Mas vai dar nas vistas, disso não tenho dúvida", pespetiva o atacante, que recupera de uma lesão que o tem impedido de alinhar nos últimos jogos numa equipa que aposta na subida à I Liga turca. "As condições do Samsunspor são de clube grande, é muito organizado e não vai estar muito tempo na II Liga. Vai até ser um dos clubes mais importantes da Turquia. Tem um presidente forte, com muito dinheiro, e vai investir no clube", assegura.