Reforço do Famalicão à lupa: "É necessário estar em cima dele e dedicar-lhe atenção"

Valenzuela não falhou qualquer jogo e marcou dois golos decisivos. Treinador que o orientou na Argentina conta como se potenciam as suas qualidades.

Contratado até 2022, Fernando Valenzuela participou em todos os jogos do Famalicão e marcou dois golos, decisivos, nos triunfos por 2-1, diante do Belenenses, no Jamor, e na receção ao Marítimo. "Tem muita qualidade, mas precisa de muito carinho e, por isso, é necessário estar em cima dele e dedicar-lhe atenção. Se ele sente essa atenção dá tudo o que tem e faz o melhor que pode", contou, a O JOGO, Salvador Daniele, que foi treinador do extremo argentino no Barracas Central em 2018/19, quando se sagrou campeão da I Divisão B (terceiro escalão nacional) e subiu à Nacional B, o segundo patamar.

"Quando cheguei ao Barracas fizemos com que a equipa se adaptasse a ele e assim conquistámos o título", acrescentou o técnico. "Sem ser um ponta de lança, foi o artilheiro da equipa com 21 golos. Impressionante. Não só marcou, como também provocou vários penáltis", recordou, elogiando outra virtude do jogador do Famalicão. "É muito solidário com a equipa, não espera que a bola lhe chegue, ajuda a recuperá-la", explicou o treinador que punha Valenzuela a jogar "com o pé trocado, arrancando a partir da direita". Assim, lembra, "quando ia para dentro estava de frente para a baliza, para rematar, e complicava a missão do central e lateral direito porque os encarava pelo seu lado mais débil".