"Quando dei por mim, Conceição estava numa gritaria na minha cara"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador famalicense, após o FC Porto-Famalicão (3-2 após prolongamento), jogo relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Eliminação: "Tenho jogadores que acreditam num processo de trabalho e de jogo. Temos ambição e o discurso foi sempre esse, em 16.º lugar dissemos que éramos ambiciosos na Liga e que queríamos ir longe na Taça. Antes das meias-finais, dissemos que íamos disputar a presença na final e nunca desistimos dessa ideia. Mas ter jogadores com esta capacidade técnica, tática e mental é fundamental, porque foi um jogo com um nível muito alto. Sabíamos que era difícil e possível sermos melhores do que FC Porto. Fomos muito melhores e estes jogadores mereciam jogar a final, mas não tenho dúvidas de que muitos destes jogadores vão disputar varias finais, em Portugal ou não".

Pepe acusa Colombatto de insulto racista e a confusão com Sérgio Conceição no final: "Quem disser que o Santiago Colombatto ofendeu alguém... é mentira, ponto. Não importa quem foi, quem disser é mentiroso ou percebeu mal, mas também há que ter cuidado com o que se acusa... Sinceramente, não sei o que se passou, quando dei por mim o treinador adversário [Sérgio Conceição] estava numa gritaria imensa na minha cara. É lamentável e percebo o calor das coisas, mas também garanto que jamais faria aquilo, por uma coisa muito simples, porque sou uma pessoa bem-educada e bem formada. Atenção, também vivo os jogos com o coração na boca e intensidade, mas isso não permite festejar um golo a gritar na cara de alguém. Aquilo foi um momento que passou muito rápido, nem sei o que disse. Insultar árbitros ou jogadores... nunca faço e nunca irei mudar".

Acredita na inocência do seu jogador? "O Santiago é um senhor. Um grande profissional que deixa tudo no campo e não é só na competição. Só lhe perguntei uma vez, se tivesse feito o que lhe acusam, com o caráter que ele tem, assumiria".