Prodígio finlandês a caminho do Famalicão

Otso Liimatta é a próxima grande promessa a chegar ao Famalicão. O médio finlandês, de 19 anos, visto como um jovem com enorme potencial daquele país, está a ser negociado com o AC Oulu, quarto classificado do campeonato.

A cumprir a primeira temporada como sénior, Liimatta já joga na equipa principal desde 2021. No ano passado, fez quatro assistências e cinco golos em 27 partidas, enquanto no atual, tendo a temporada começado em abril, leva sete remates certeiros e três assistências.

João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, está, assim, perto de receber mais uma cara nova para um plantel carente de mais opções para o meio-campo e o ataque.