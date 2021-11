"Preciso que a equipa assuma mais o jogo, controle mais o adversário"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, fez a antevisão ao encontro em Barcelos, frente ao Gil Vicente, agendado para as 18h00 de domingo.

Gerir o grupo: "Até ao dia de hoje tem sido exigente o quanto baste por aquilo que temos feito, por aquilo que, na parte inicial, não conseguimos fazer, e agora entramos no trilho que procuramos para sermos mais competitivos, termos um lugar melhor na tabela. Dar continuidade a esse momento difícil que o campeonato nos traz. Continuar a trabalhar, focados no que queremos, acreditando."

Portimonense: "É uma tarefa muito difícil. Um adversário muito competente, uma equipa muito madura, experiente, bem orientada, Em casa temos que fazer mais e melhor e temos que ter esse compromisso em mente. É quase como uma dívida para com os adeptos a quem queremos dar uma alegria. Também é para isso que trabalhamos. Vamos amanhã fazer pela vida, ser o mais fortes possível para lhes dar esse momento. Eles merecem."

Diferença sete pontos entre ambos. Onde se pode fazer a diferença: "É fácil. É analisar os dois plantéis e ver a proveniência dos jogadores que o Portimonense tem. Jogadores extremamente batidos, maduros, que já estiveram em patamares de excelência e que têm uma maturidade muito grande. Do nosso lado, estamos a falar de uma equipa jovem, em que alguns jogadores também vêm de contextos bons e favoráveis mas que vêm de um processo de crescimento e aprendizagem. É uma equipa virada para a frente, mas que teria que ser mais equilibrada e tomar melhores decisões no processo defensivo. Por isso é que tem sofrido alguns golos. Temos melhorado nesse aspeto mas temos que crescer muito mais. Em termos de volume ofensivo, a equipa tem tido, tem feito golos, mas procuramos que façam mais e melhor. Estamos num projeto que se destaca pela juventude, por aquilo que é o potencial dos mesmos. O processo tem que ser para a frente. Para promover jogadores tem que ser virado para a baliza do adversário."

De que Portimonense está à espera: "Vamos ter um Portimonense forte e motivado, e vamos ter um Famalicão à procura dos três pontos. A jogar nos limites para conseguir esse resultado. Não nos podemos agarrar ao facto de termos três jogos bons para trás, isso já passou. E só podemos falar do que vai acontecer e dos pontos que estão em disputa. Temos que correr atrás, temos que ser muito fortes, muito concentrados, temos que ser uma equipa muito intensa porque o Portimonense é uma equipa muito forte nos duelos, nas bolas paradas, na intensidade do jogo. Nós temos que igualar nesse patamar e tentar, através da nossa organização, qualidade e confiança juntamente com os nossos adeptos, levar a equipa para a frente e conseguir somar os três pontos."

Estabilidade do onze inicial: "As coisas estão a compor-se naturalmente com essa base mais sustentada daquilo que é o 11, havendo uma ou outra alteração e isso traz crescimento à equipa, confiança, traz um suporte maior e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Mas ainda longe daquilo que eu pretendo que a equipa faça. Preciso que a equipa assuma mais o jogo, controle mais o adversário, procure mais zonas de finalização. E isso é um processo que vamos conseguindo e construindo ao longo do tempo, com resultados positivos tanto melhor. Estes últimos foram bons, mas não foram perfeitos. Vamos procurar ser mais competitivos, mais competentes a cada jogo."