Rui Pedro Silva: "O foco agora é o Braga. Do futuro só falo depois do jogo"

Declarações de Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, na antevisão ao jogo com o Braga, marcado para as 18h00 de domingo.

Onze frente ao Braga: "Podia dar, já o decidi, mas acho que era desvendar um bocadinho a nossa estratégia para o jogo e quanto mais tempo conseguir manter essa estratégia é mais vantajoso para nós."

Estratégia: "Entramos em todos os jogos para ganhar e isso só é possível se existir um plano, uma estratégia e um objetivo comum, que todos conhecemos. Os jogadores acreditaram que este processo era possível e é isso que vamos fazer. Temos um plano de jogo para tentar colmatar os pontos fortes do Braga e que são bastantes. É uma equipa com uma ideia de jogo bem vincada e isso fez com que vários jogadores sobressaíssem naquela equipa e tentaremos utilizar as nossas armas, que também são muitas, para magoar o Braga."

Motivação extra poder terminar na primeira metade da tabela: "A maior motivação é a conquista dos três pontos. Há uma obsessão constante neste clube de conquista dos três pontos, independentemente do adversário e do campo. Quanto melhor a prestação individual e coletiva, maiores são as possibilidades de terminar numa melhor posição na tabela."

Diferenças entre este Braga e o da primeira volta: "A maior parte dos treinadores tem que adaptar a equipa conforme acontecem as lesões e conforme os adversários se vão adaptando à nossa maneira de jogar e temos de encontrar caminho. Acho que o Braga tem conseguido fazer isso. Dentro das adversidades que aparecem e da evolução, tem criado um sistema diferente. Tem algumas diferenças desde o jogo que fizemos em Braga, sobretudo a nível ofensivo. Temos esse conhecimento, percebemos qual é o padrão da equipa e tentar fazer um bom jogo."

Importância do apoio dos adeptos: "Foram os adeptos que demonstraram sempre o apoio e foram fundamentais em jogos decisivos para nós, pelo apoio constante que nos deram. Queremos fazer da nossa casa um espaço de conquista de pontos e de partilha de alegrias com os adeptos."

Continuidade: "Pontualmente vamos falando, mas o foco agora é o jogo. Tudo aquilo que me possa tirar o foco do jogo tento evitar. Do futuro falamos depois do jogo."