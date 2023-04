"Podemos chegar ao Dragão e marcar um golo que empate a eliminatória"

Declarações de Penetra à RTP3 após o jogo entre Famalicão e FC Porto.

Penetra apontou o golo do Famalicão na derrota (1-2) frente ao FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"A nossa entrada em jogo não foi a melhor. O FC Porto entrou melhor, fez o golo e nós reagimos bem. Depois do empate, até acabámos a primeira parte por cima do FC Porto. No segundo tempo, no único lance de perigo, o FC Porto marcou. Depois tentámos, mas não conseguimos, mas estamos vivos e ainda há um jogo no Dragão", afirmou o defesa à RTP3.

"Na segunda mão temos de ser mais eficazes e definir melhor na frente. Temos de anular o ponto forte do FC Porto, que é quando tem bola. Vai ser um jogo bem disputado e acredito que podemos chegar lá e marcar um golo que empate a eliminatória", concluiu.