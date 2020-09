"Pode parecer estranho, mas estou contente com a minha equipa", diz João Pedro Sousa

O treinador do João Pedro Sousa falou à Sport TV depois do Famalicão-Benfica, 1-5

Sobre o jogo "O jogo foi claramente muito difícil para nós. Pode parecer estranho, mas estou contente com a minha equipa. Tentámos fazer no jogo o que fazemos na semana e foi o que conseguimos. É minha responsabilidade. Tivemos um resultado pesado, mas contra uma equipa forte que esteve sempre por cima do jogo. A qualidade técnica e capacidade física foi determinante e desequilibrou. Não conseguimos responder, o resultado foi avolumando e animicamente fomos abaixo."

O golo marcado: "Merecidamente fizemos um grande golo, que foi falado no balneário, a atacar zonas em que o Benfica tem dificuldades. Foi um prémio marcar esse golo.

A ideia está lá. Eu disse que precisávamos de algum tempo, não porque a equipa é nova, pois já no ano passado era, não vamos usar esse discurso.

Aposta nos jovens: ""É claro que não vamos ter problemas como não tivemos no ano passado. Mas encontrámos dificuldades que não espéravamos, alguns não podem treinar ainda, não estão disponíveis jogadores que nos tornariam mais fortes. Mas há o lado positivo, estreámos três jogadores que estiveram na Liga Revelação, ficamos contentes com eles. Foi por questões físicas que os dois que saíram. Entraram os dois do banco para essas posições, não tínhamos outra opção."