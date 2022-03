"Pisámos um mau caminho, agora temos de saltar para o correto"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sábado, em casa, com o Santa Clara.

Reação após a derrota em Guimarães: "O Santa Clara está a atravessar uma boa fase, está a fazer bons jogos e por isso vem de uma série confiante. Neste momento, o Santa Clara aproxima-se da Europa e procura um objetivo diferente. Nós, não tem a ver com resultados, com as exibições da equipa. Vínhamos de um bom momento e pretendemos uma reação o mais rápido possível. Pisámos um mau caminho, mas é importante saltar para um caminho correto."

Erros em Guimarães: "A confiança é um sentimento bom, não podemos atribuir a um sentimento negativo. Quando há excesso de confiança, não podemos abdicar dos nossos princípios. Enquanto equipa, não falamos de erros individuais, mas sim a erros coletivos. O meu desapontamento não tem a ver com o resultado em si, mas com a produção enquanto equipa. Quando essa identidade não se espelha durante os 90', há uma maior frustração, não tanto com o resultado em si."

Lesões: "Contamos com os mesmos jogadores que contávamos na semana passada."

Regresso de Heriberto em Guimarães e ausência de Alex Nascimento na defesa: "Alex Nascimento? Enquanto equipa reconhecemos que há um elemento diferente, mas não abdicar dos nossos processos. Temos o nosso jogo. O Heriberto já foi opção em Guimarães para a ala direita, é um jogador com caráter mais ofensivo, está a integrar aos poucos o treino e o jogo e cada vez está mais apto para competir pela sua posição."