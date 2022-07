Pickel está fechado em Itália e Famalicão encaixa 3,8 milhões de euros

Minhotos recebem 3,8 milhões de euros mais objetivos e ainda ficam com 10% do valor de uma futura transferência. O médio vai jogar no Cremonese, da Serie A.

Tal como O JOGO deu conta, o Famalicão e o Cremonese negociaram Charles Pickel e o acordo já ficou fechado. De acordo com o jornalista Pedro Sepúlveda, os famalicenses garantem 3,8 milhões de euros mais objetivos pela transferência, ficando ainda com direito a 10% do valor de uma futura transferência.

O médio suíço viaja para Itália nas próximas horas e realiza exames médicos na terça-feira, dá conta o jornalista da SIC.