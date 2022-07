Famalicão está em negociações avançadas com os italianos do Cremonese, da Serie A.

A saída de Charles Pickel para Itália deverá consumar-se esta semana. Como O JOGO ontem escreveu, o Famalicão está em negociações avançadas com os italianos do Cremonese, da Serie A. O médio suíço, 25 anos, tem contrato com os minhotos até 2025.

O plantel liderado por Rui Pedro Silva inicia hoje o estágio de pré-época, em Guimarães, onde ficará até domingo.