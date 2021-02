"Peso de estar em zona de descida? É zero", diz Silas

Silas fez a antevisão do jogo do Famalicão, na sexta-feira, com o Belenenses.

Sistema a utilizar: "Temos que estar preparados para jogar em vários sistemas e depois consoante a estratégia usarmos o que acharmos mais adequado. Estaremos preparados para usar vários sistemas. O mais difícil é a pressa dos resultados, é um obstáculo que temos e só há uma maneira de a ultrapassar: com trabalho, entrega e espírito de grupo. No entanto, nós sabíamos ao que vínhamos, não é a primeira vez que entramos a meio numa equipa. Estes jogadores têm muito potencial e ganhando um jogo vão começar a soltarem-se."

Importância do jogo: "Se é fundamental ganhá-lo? Sim. É importante. À medida que vamos tendo tempo de trabalho, mais coisas que queremos implementar vão aparecendo. Podendo criar situações novas, elas vão aparecer com mais regularidade."

Belenenses: "É uma equipa que já joga neste sistema há muitos meses, sabem bem o que faz, tem dinâmicas adquiridas e o facto de não marcar muitos golos não quer dizer que não tenham criado oportunidades, pois criaram várias. Temos a convicção que podemos marcar e não sofrer, mas sabemos que vamos passar por dificuldades."

Trabalho psicológico com o plantel: "O peso [de estar em zona de despromoção] é zero. Não tem peso nenhum. Os jogadores trabalham com uma ambição enorme, mesmo entre eles há uma competitividade enorme, o que no futebol é muito importante. Sabemos no lugar em que estamos, mas também sabemos que ganhando um dos jogos estamos a meio da tabela."