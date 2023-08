"Percebo as dificuldades do mercado, mas temos de ser diferentes..."

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, apontou o Braga como um exemplo a seguir na preparação de uma temporada e referiu que, para atacar o quinto lugar e uma final da Taça de Portugal, a demora na chegada de reforços pode ser "castradora".

Reformulação dos planteis ano após ano: "Esta última época, tivemos a felicidade de garantir a permanência bastante mais cedo do que acontece. Tivemos as primeiras reuniões para preparar a época em março. A minha ideia seria chegar a esta altura e estarmos mais adiantados, como outros clubes conseguiram fazer, senão pode-nos castrar, como nos castrou em anos anteriores, na nossa ambição. Em todas as épocas, com exceção da primeira, todos os treinadores que começaram a época, não foram os que a terminaram. Uma das coisas que aconteceu sempre foi este arranque tardio, esta insegurança no início da competição. Fomos eliminados da Taça da Liga e mexeu connosco, porque queríamos ir mais longe. Percebo as dificuldades que há no mercado, mas temos de ser diferentes dos outros. Aproximarmo-nos, por exemplo, do Braga que é um exemplo para o futebol português nos últimos 15 anos. Pediram-me o quinto lugar e uma final da Taça de Portugal, por isso tenho de ir a Braga ganhar. O Otso precisa de tempo para se adaptar, mas vai jogar em Braga. Tudo isto requer tempo e paciência, mas para os resultados não podemos ter paciência."