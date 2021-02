Pêpê Rodrigues e o jogo com o Benfica: "Sofremos logo dois golos..."

Pêpê num duelo com Everton Cebolinha

Declarações do médio do Benfica após o encontro da jornada 18.

Pêpê Rodrigues, médio do Famalicão, lamentou a má entrada da equipa na Luz, num jogo que terminou com a vitória do Benfica por 2-0.

"Entrámos mal, sofremos logo dois golos. A estratégia que tínhamos ficou mais difícil. Se reduzíssemos aí as coisas eram diferentes, nessa bola no poste. Queríamos marcar cedo na segunda parte, mas não conseguimos marcar. Apesar disso estivemos bem e temos condições para acreditar em evolução no futuro", afirmou.

Com passagem pelo clube da Luz, o jogador mostrou-se grato aos encarnados. "Estou eternamente grato ao Benfica por me ter formado como jogador, mas focado no Famalicão, sendo para o meu clube que quero contribuir neste momento", disse.