Pêpê nunca assistiu tanto na Liga Bwin

Médio tem quatro passes para golo e está a dois do recorde pessoal numa época

Foi uma jornada duplamente feliz para Pêpê Rodrigues. O médio conseguiu marcar o primeiro golo com a camisola do Famalicão, ao cabo de 31 jogos, e somou a quarta assistência da temporada - só Otávio, com cinco, tem mais - tendo batido o recorde pessoal na Liga Bwin, que datava de 2019/20, quando fez três assistências em 46 partidas no V. Guimarães. A contribuir para este registo está o facto de bater a grande maioria das bolas paradas e também por isso somou a segunda assistência consecutiva. Com o Vizela, colocou a bola na cabeça de Batubinsika no golo do empate, na sequência de um canto, e diante do Boavista assistiu Penetra, após um livre lateral. Além do mais, o jogador, emprestado pelo Olympiacos, está a duas assistências de igualar o máximo da carreira, verificado no Benfica B, em 2016/17.

Voltando ao início, Pêpê cumpriu um desejo que procurava desde que se transferira do V. Guimarães para a Grécia, no verão da época anterior: marcar golos. Na última temporada pelos vitorianos apontou cinco, no entanto, não mais festejou, nem pelo Olympiacos nem pelos famalicenses, até à partida no Bessa, onde fez o quinto da goleada do "Fama" (5-2). Desde que foi contratado, Pêpê consolidou-se como um indiscutível, primeiro com Silas, e depois quando Ivo Vieira assumiu o comando, e esta dupla já se tinha cruzado no Estoril e V. Guimarães. "O míster Ivo diz na brincadeira que só jogo com ele. A verdade é que conseguiu sempre tirar o melhor de mim" contou a O JOGO, numa entrevista concedida em julho.