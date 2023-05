Penetra: "Europa? Mais ano, menos ano, vamos lá chegar"

Lateral-direito do Famalicão fez a antevisão do jogo de amanhã, em Vila do Conde, contra o Rio Ave.

Rio Ave: "É uma equipa com bastante qualidade, individual e coletiva, tem um jogo ofensivo e defensivo bastante sólido e vai ser difícil."

Última jornada: "O nosso objetivo é tentar chegar à sétima posição. Concentração? É uma semana igual às outras. Queremos sempre subir na tabela."

Eventual chamada ao Europeu sub-21: "A Seleção é um objetivo meu. Faço o meu trabalho e as decisões são do míster Rui Jorge."

Eliminação na Taça: "Foi uma semana dura e depois perdemos a hipótese de ir à Europa, via campeonato, mas estou convencido que mais ano ou menos ano vamos conseguir lá chegar."

Preferia a Europa ou a final da Taça? "É óbvio que o Jamor é uma final mítica, todos os jogadores, especialmente portugueses, querem viver esse momento, mas a Europa também seria algo inédito."

Adaptação a lateral: "Foi uma adaptação feliz, a cada dia que passa sinto-me melhor."