Penetra: da Liga Revelação à seleção de Sub-21 numa época

Penetra foi convocado por Rui Jorge para a Seleção e confirma uma ascensão supersónica desde que foi contratado, na temporada passada, ao Benfica

Da Liga Revelação à Seleção de sub-21 em pouco mais de um ano. Este é o trajeto de Penetra, central que foi contratado na temporada passada ao Benfica e que começou por ser utilizado nos sub-23, mas que agora subiu de patamar: está entre os eleitos de Ivo Vieira e também de Rui Jorge. No final de 2020/21 figurou no onze do ano da competição da FPF e a 15 de agosto fez a estreia na Liga Bwin, diante do FC Porto. A 22 de setembro, acrescentou outro marco à carreira: começou de início o jogo com o Penafiel e com a braçadeira de capitão.

Consolidou esse estatuto de líder nas últimas partidas, virou indiscutível para Ivo Vieira e tem capitaneado a equipa sempre que Riccieli e Ivo Rodrigues não são titulares. Não só produziu exibições que o colocam como uma das revelações do campeonato, como até já foi elogiado publicamente por Ivo Vieira. "Há uma coisa que não faço: não consulto o Cartão de Cidadão dos jogadores. O Penetra é um atleta jovem, mas não ligo a isso. É competente, tem qualidade, apresenta melhores condições do que os colegas e é aposta", afirmou, após um jogo com a Académica, em outubro, na Taça da Liga. "Capitão? Tem personalidade, caráter e qualidade", justificou. Campeão de Juniores B e Juniores C nas camadas jovens do Benfica, onde também foi capitão, a chamada à equipa nacional não é uma novidade para a o defesa, pois tem dez internacionalizações dividas por sub-18 (uma), sub-16 (sete) e sub-15 (duas)