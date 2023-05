"Penáltis? Os jogadores ficaram a tentar perceber o que tinha acontecido"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador famalicense, após o Famalicão-FC Porto (2-4), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sinceramente, não concordo com uma entrada em falso. Nós corremos o risco de assumir o jogo em zonas subidas, perante uma equipa forte e isso podia ter tido consequências. Logo no início tivemos uma oportunidade de golo e o nosso comportamento foi sempre esse, perante uma equipa perigosa e com jogadores rápidos. Sabíamos que estávamos expostos em dois tipos de situações, nas costas dos médios e depois no posicionamento dos laterais, particularmente no lado esquerdo, com Galeno no contra-ataque, mas assumir isto frente a uma equipa como o FC Porto, só com jogadores corajosos. Só tivemos uma situação em que não condicionámos o adversário, que foi graças à capacidade do Diogo Costa, ele criou-nos muitas dificuldades, porque não podíamos pressionar nessa zona e eles saíram em varias transições a partir daí. Assumimos esse risco e podíamos sofrer golos, mas só assim podíamos marcar. Forçámos o erro do FC Porto em zonas defensivas, o que não é comum e podíamos ter feito o 3-2, mas nem assim iríamos mudar a postura. Penso que entrámos melhor na segunda parte, depois vieram os dois penáltis e a equipa quebrou. A partir daí, o jogo foi todo do FC Porto. É uma vitória justa, ainda que com números um bocado exagerados".

Houve irritação do Famalicão com as várias paragens? "Não vou discutir se foram penáltis, mas os jogadores ficaram a tentar perceber o que tinha acontecido. Em minutos, aconteceu uma nova paragem para penálti e depois houve uma quebra grande. Estou convencido de que, além da quebra física, houve uma quebra emocional, de tentarmos pressionar e recuperar a bola, erradamente, porque entrámos em fadiga".

O Famalicão chegou a lutar pela Europa, mas o Arouca acabou hoje com essa possibilidade: "Nós falámos disso e não vamos esconder que, se temos possibilidades matemáticas, íamos tentar lá chegar. Mas também tínhamos a oportunidade de tentar subir mais um degrau, o Chaves [sétimo] e é essa a nossa ambição, de tentar acabar na melhor posição a Liga".