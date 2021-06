Outro clube português colocado na rota de Bruno Alves

Plantel vai ter alguns elementos experientes e o internacional português é um dos desejos.

O Famalicão também está na corrida por Bruno Alves, central que terminou contrato com o Parma.

Apesar de ter 39 anos e de destoar do perfil de jogadores que a SAD tem contratado desde que o clube voltou à Liga NOS, em 2019/20, a sociedade pretende dotar o plantel de uma mescla de juventude com alguma experiência, à semelhança do que foi feito no mercado de janeiro da temporada agora finda, com a entrada de nomes como Diogo Figueiras ou Alexandre Guedes, ainda que tenham idade inferior ao internacional português, mas conhecedores da I Liga, realidade que se verificou há duas épocas com Rafael Defendi, Ivo Pinto, Roderick Miranda ou Fábio Martins.

O central tem várias propostas em carteira - em Portugal já foi associado ao V. Guimarães e ao Boavista - não só nacionais, mas também de emblemas estrangeiros qualificados para as competições europeias. O Famalicão tenta seduzir o defesa, natural da Póvoa de Varzim, com o projeto e a visibilidade que os jogadores têm ganho no Minho.

Noutro contexto, o plantel efetua entre hoje e amanhã exames médicos e os treinos começam segunda-feira. Heriberto Tavares, extremo contratado em definitivo ao Brest (França), e Rúben Lima, lateral-esquerdo ex- Belenenses, deverão estar presentes.