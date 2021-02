Declarações de Jorge Silas, treinador do Famalicão, depois da derrota por 2-0 na casa do Benfica.

Análise ao jogo: "O jogo começou muito mal. Os primeiros cinco minutos foram fatais. Fomos muito passivos. O Everton passou por três atletas, faltou-nos vontade em ganhar duelos. A perder, mudámos, passámos a pressionar na frente. Na segunda parte o Benfica não conseguiu construir da mesma forma. Faltou-nos um golo para entrarmos em pleno do jogo. Quero uma equipa valente, que vá aos duelos. Não vamos ser o que fomos na primeira parte, mas sim a equipa da segunda. Com as situações que tivemos, contra uma equipa como o Benfica, acredito que vamos fazer golos."

O que faltou? "Faltou intensidade nesses primeiros minutos, concentração, também, primeiro remate golo e tudo se complica. foi intensidade e na segunda parte, com retoques, melhorámos nesse aspeto, dividimos o jogo, até rematámos mais do que eles na segunda parte e ganhámos a maior parte do duelos. Temos vantagem numérica no 1-0, não podemos sofrer golos assim na I Liga, é uma questão a melhorar. O que viram na segunda parte é o que vai ser o Famalicão. O que interessa no futebol são os duelos individuais e nós aí perdemos, é uma questão de mentalidade, na segunda parte ganhámos os duelos todos. Em 10 duelos tenho que ganhar sete, não posso perder sete, isto se quero ganhar jogos na I Liga."

Pontos fracos? "Temos que mudar as nossas entradas em jogo, que têm sido más e que vão melhorar. Isso temos que mudar. Garanto que vamos entrar muito melhor nos próximos jogos."