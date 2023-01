Onze de "miúdos" nunca antes visto no Famalicão

Equipa inicial que jogou em Chaves apresentou a média de idades mais baixa dos minhotos (22,4 anos) esta época.

João Pedro Sousa recorreu aos "miúdos" para guiar o Famalicão de novo às vitórias no campeonato. Foram cerca de dois meses e meio sem triunfos, na Liga Bwin - o último datava de 22 de outubro, na décima jornada, diante do Paços de Ferreira (2-1) - sendo que, pelo meio, registaram-se duas derrotas, um empate e uma pausa para o Mundial do Catar.

Ora, a afirmação de nomes como Gustavo Sá (18 anos) e Pablo (19), que rodavam nos sub-23 e agora se fixaram como titulares na equipa principal, e o regresso de Iván Jaime (22 anos), acossado por lesões desde o início de 2022/23, problemas que vinham da época passada, fizeram baixar a média de idades dos minhotos, que em Chaves (vitória por 2-0) apresentaram um onze com uma média de 22,4 anos, número abaixo dos 22,6 no desaire em Guimarães (3-2) e que podia, inclusive, tratar-se de um elenco inicial de um qualquer encontro da Liga Revelação (para jogadores sub-23), embora Riccieli (24 anos), Mihal (24), Colombatto (25) e Cádiz (27) destoem na lista.

De resto, estas foram as duas vezes que a média baixou dos 23 anos. Fora isso, 23,5 (Famalicão-Paços de Ferreira), 23,6 (Marítimo-Famalicão) e 23,8 (Gil Vicente-Famalicão) foram os onzes mais jovens do "Vila Nova" na prova. Curiosamente, este é o plantel mais velho desde o regresso ao primeiro escalão, em 2019/20. Nesse ano, a média estava nos 23,6 anos, baixou para 23,3 em 2020/21 e em 2021/22 e, agora, está nos 24,54.