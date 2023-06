Oito casos continuam com futuro incerto no Famalicão

Batubinsika, André Simões, David Tavares, Pedro Brazão, Ofori, Lobato, Heriberto e Rui Fonte têm contrato, mas podem seguir outras paragens. Entre todos os nomes enunciados, Batubinsika, Ofori, Lobato e Heriberto são casos distintos, por terem estado emprestados. Os restantes somaram poucos minutos na época agora finda.

No Famalicão há, pelo menos, oito jogadores com contrato e situação indefinida, com boa possibilidade de rumarem a outras paragens, por motivos distintos. São eles o central Dylan Batubinsika, os médios André Simões, David Tavares, Pedro Brazão, Lobato e Ofori, o extremo Heriberto Tavares e o avançado Rui Fonte. Destes, Batubinsika (Maccabi Haifa, Israel), Ofori (Moreirense), Lobato (B SAD) e Heriberto Tavares (Ponferradina, Espanha) estiveram emprestados e nenhum deles tem grande probabilidade de ficar às ordens de João Pedro Sousa. O primeiro foi, aliás, apontado como suposto alvo na Bundesliga (Alemanha), isto segundo o portal Foot Mercato, depois de uma época na qual jogou a Liga dos Campeões pelos israelitas. Já Lawrence Ofori acumulou 37 jogos no campeão da II Liga e apontou cinco golos. Contrato, em 2019/20, ao Leixões, nunca se conseguiu afirmar na equipa principal dos minhotos e em Moreira de Cónegos teve o terceiro empréstimo em três épocas, sendo que conta com interessados na I Liga. Já Heriberto Tavares, vinculado até 2024, foi pouco utilizado em Espanha, apesar de em 2020/21 até ter sido muito importante na recuperação do "Fama", no campeonato.

Quanto aos restantes, André Simões foi titular em, somente, dois jogos, num total de 14 utilizações. Chegou ao Minho no verão passado, após sete anos no AEK (Grécia). Assinou até 2025, mas dificilmente terá mais minutos em 2023/24. Por outro lado, David Tavares, formado no Benfica e com contrato até 2026, recuperou de uma grave lesão no decorrer desta temporada e ainda foi a tempo de participar em seis encontros.

Quanto a Rui Fonte, avançado ex- Benfica e Braga, chegara do Estoril. Marcou um golo em 23 encontros e esteve tapado pelo bom desempenho de Cádiz, primeiro, e pelo surgimento de Pablo, depois, quando o venezuelano se lesionou na reta final da época. Por último, os casos de Pedro Brazão e Lobato são distintos. Brazão, 20 anos, que ingressou no "Vila Nova" proveniente do Nice, em 2021/22, até teve algum protagonismo na temporada de estreia, com dois golos em 15 jogos, contudo, em 2022/23 apenas surgiu em cinco jogos. O empréstimo é uma possibilidade, assim como para Lobato, que esteve a rodar na B SAD.