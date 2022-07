Ofori não está com a vida fácil em Famalicão e deve sair

Médio tarda em se afirmar no Famalicão e por isso o seu futuro imediato não deve passar pela permanência no Minho.

Ofori deve voltar a deixar o Famalicão. Apesar de continuar a cumprir a pré-temporada integrado no plantel às ordens do técnico Rui Pedro Silva, o médio, de 24 anos, tarda em se afirmar no clube minhoto e por isso o seu futuro imediato não deve passar pela permanência no Minho.

Por definir está, pelo menos aparentemente, se a saída se vai consumar através de um novo empréstimo ou a título definitivo, uma vez que o jogador possui contrato com o Famalicão até ao final de junho de 2024.

O ganês, que concluiu a formação em português, mais concretamente no Leixões, e foi emprestado ao Feirense antes de se mudar para o Famalicão, esteve cedido temporariamente pelos famalicenses nas duas últimas épocas, primeiro ao Arouca, em 2020/21, e depois ao Ashdod, de Israel, em 2021/22.

O Famalicão continuou ontem a preparr nova temporada e segue também à procura de um reforço para o lado direito.