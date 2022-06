Oficial: Rui Fonte reforça Famalicão

Avançado deixa Estoril e assina por duas temporadas. Oficialização feita no dia do regresso ao trabalho da equipa de Rui Pedro Silva

Rui Fonte é o novo avançado do Famalicão, anunciou o clube minhoto nas redes sociais. O antigo jogador do Braga e do Benfica deixa o Estoril e segue mais para Norte, mas ainda na Liga Bwin.

O Famalicão confirmou a chegada do avançado de 32 anos, que assina por duas temporadas com a turma de Rui Pedro Silva.

A oficialização do novo jogador surge no mesmo dia em que os famalicenses regressam ao trabalho, no sentido de prepararem a quarta temporada consecutiva no primeiro escalão do futebol português.