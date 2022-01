Oficial: rescinde contrato com o Benfica e assina pelo Famalicão

Cádiz estava emprestado ao Nashville (Estados Unidos da América) e assinou pelo "Fama".

Agora é oficial. Jhonder Cádiz é o terceiro reforço que o Famalicão garante, neste último dia de transferências. O venezuelano, 26 anos, estava emprestado pelo Benfica ao Nashville (Estados Unidos da América), mas rescindiu com as águias e mudou-se, em definitivo, para os minhotos, faltando que os nortenhos anunciem a duração do contrato. "O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Famalicão para a cedência a título definitivo do avançado Jhonder Cádiz. O internacional venezuelano representava por empréstimo o Nashville SC, clube da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos", pode ler-se, na nota oficial publicada pelas águias.

Cádiz assinou pelo Benfica em junho de 2019, mas nunca chegou a vestir a camisola principal dos lisboetas. Chegou a Portugal em 2015, para representar o União da Madeira e passou, entretanto, por Nacional, Moreirense e V. Setúbal, na Liga Bwin.

Junta-se às entradas do lateral-esquerdo Dolcek (ex- Hadjuk Split, Croácia) e do avançado Kadile (Rennes, França). João Carlos Teixeira, do Feyenoord, também estará a ser negociado, tal como O JOGO adiantou.