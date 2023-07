Oficial: Otso Liimatta reforça o meio-campo do Famalicão

O jogador finlandês, de 19 anos, assinou um contrato com a duração de quatro temporadas.

O Famalicão anunciou este sábado ter chegado a acordo com os finalandeses do AC Oulu para a transferência do jogador Otso Liimatta.

O médio estreou-se no principal campeonato do futebol finlandês com apenas 16 anos, marca que lhe permitiu colocar o nome entre os jogadores mais jovens a cumprir o primeiro jogo no patamar superior.

Otso Liimatta soma quase 50 jogos na liga finlandesa com apenas 19 anos, campeonato no qual se tem evidenciado pela capacidade de fazer golos e assistências.

O jogador é ainda internacional desde os sub-15, estando atualmente entre os eleitos da seleção sub-21.

"É um bom desafio para a minha carreira. O Futebol Clube de Famalicão é um clube com um alto nível de profissionalismo e onde sinto que poderei desenvolver todas as minhas qualidades", afirmou o médio ao site do clube.

"O clube tem um bom projeto para jovens jogadores como eu. Oferece todas as condições para que os jogadores possam evoluir e a história recente comprova que o Futebol Clube de Famalicão é um clube capaz de projetar jogadores para patamares elevados do futebol português e internacional", referiu ainda.

O médio confessa-se "muito feliz por este novo passo na carreira", atendendo estar perante "um contexto ao qual não estava habituado na Finlândia".

"É uma realidade diferente, com outro tipo de exigência, mas sinto estar preparado para poder corresponder à confiança do Futebol Clube de Famalicão no meu valor", disse ainda.

Otso Liimatta descreve-se como "um jogador técnico" e que gosta de ter bola, assumindo que a posição em que mais gosta de atuar é como "médio ofensivo e de jogar entre linhas".

Confessando ter-se aconselhado com o seu antigo treinador no AC Oulu - o português Ricardo Duarte - o médio revelou estar documentado com a realidade que irá encontrar.

"Assisti a alguns jogos do campeonato português e considero tratar-se de uma das melhores ligas do Mundo. Tem várias equipas a disputar a Liga dos Campeões e é um campeonato de alta qualidade", finalizou.