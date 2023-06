Oficial: Mirko Topic é reforço do Famalicão

Mirko Topic, médio sérvio de 22 anos, deixou o Vojvodina e revela ter-se aconselhado com Racic e Babic sobre o Famalicão.

Mirko Topic é oficialmente reforço do Famalicão. O médio sérvio, de 22 anos, que, tal como O JOGO noticiara, estava de malas aviadas para Portugal, depois de cinco épocas no Vojvodina, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas. Estreou-se na I Divisão da Sérvia com 18 anos e já é internacional A.

"Sinto-me muito entusiasmado por começar esta minha primeira experiência no estrangeiro. Poder fazê-lo num clube com uma visão tão interessante e com uma ambição ilimitada deixa-me ainda mais empolgado e desejoso de poder começar a jogar", afirmou, citado pelo site dos minhotos.

"Foi-me apresentado um projeto muito ambicioso, sólido e com um desejo de continuar a vincar uma posição relevante no futebol português", acrescentou. É o quarto sérvio a jogar no "Fama" desde o regresso à I Liga, em 2019/20 e Topic revelou ter-se aconselhado com os compatriotas Racic e Babic. "Eles disseram muitas coisas positivas. Confidenciaram-me que é um clube bastante organizado e que constrói sempre plantéis muito valiosos, nos quais se destacam sempre jovens jogadores", comentou.

O centrocampista descreve-se como um jogador "disciplinado do ponto de vista tático e com boa capacidade técnica".