Oficial: Gil Dias é reforço do Famalicão

O canhoto jogou no Granada (Espanha) na segunda metade da temporada passada, cedido pelo Mónaco. Regressa a Portugal depois de em 2017 ter brilhado no Rio Ave

O Famalicão oficializou esta tarde a contratação do extremo Gil Dias, ala de 23 anos que chega ao Minho emprestado pelo Mónaco (França). "Depois de vários anos no estrangeiro, senti ser o momento e clube ideais para regressar ao meu país. Estou muito feliz e desejoso de ajudar o Futebol Clube de Famalicão a manter o trajeto ascendente no futebol português", referiu, citado pelo site do clube.

Natural da Gafanha da Nazaré, o internacional pelas camadas jovens de Portugal, de 23 anos, começou a jogar futebol no Gafanha, passou pelo Sporting em 2007/08 e na época seguinte transferiu-se para a Sanjoanense, onde permaneceu cinco temporadas, nas quais deu tanto nas vistas que fez com que o Braga o contratasse em 2013/14. Nesse ano, venceu o Nacional de Juniores A pelos bracarenses, iniciou 2014/15 no Braga B, tendo-se transferido para o Mónaco no mesmo defeso. Seguiu-se uma sequência de empréstimos ao Varzim e ao Rio Ave e foi em Vila do Conde (2016/17) que Gil efetuou a melhor época da carreira, com oito golos em 39 jogos. O extremo tornou a emigrar e entretanto passou por Fiorentina (Itália), Nottingham Forest (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e em 2019/20 jogou no Granada na segunda metade da temporada, sempre cedido pelos monegascos.