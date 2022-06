Oficial: Famalicão renova contrato com Gustavo Sá

Médio é visto como um jogador de muito futuro em Famalicão. Renovou até 2025.

O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Gustavo Sá, até 2025. O médio, de 17 anos, atuou nos juniores esta época e é visto pelos minhotos como um jogador muito promissor.

Gustavo Sá tem sido chamado às seleções jovens de Portugal.

"Não poderia pedir mais nada para o meu futuro. Esta renovação é um grande passo no meu percurso e uma grande prova de confiança do clube nas minhas capacidades. Jogo nas posições 8 e 10. Gosto de ir buscar jogo a zonas mais baixas, mas também de apresentar em zonas de finalização para ajudar a equipa com golos", referiu, em declarações ao site dos famalicenses.