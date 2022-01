Oficial: Famalicão inscreve João Carlos Teixeira na Liga

Médio-ofensivo saiu do Feyenoord e reforçou os minhotos

João Carlos Teixeira é reforço do Famalicão e já está inscrito na Liga. O médio-ofensivo, 29 anos, mudou-se para o Feyenoord na época anterior, depois de dois anos ao serviço do V. Guimarães. Nos Países Baixos pouco foi utilizado e esta temporada participou, apenas, em dois jogos.

Formado no CD Lago, Braga e Sporting, João Carlos Teixeira representou o Liverpool, Brighton, FC Porto e Braga, antes de chegar ao V. Guimarães. O negócio terá sido feito a custo zero, com o criativo a desvincular-se do Feyenoord. Falta, por isso, que os minhotos revelem os pormenores do contrato.