Oficial: Famalicão contrata avançado que jogava na Serie A

Leandro Sanca, luso-guineense que atuava no Spezia, regressa à Liga Bwin e vai vestir as cores do Famalicão.

O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a contratação do extremo Leandro Sanca, por empréstimo do Spezia até ao final da temporada. O luso-guineense, de 23 anos, regressa, assim, ao futebol português, onde representou Braga, Académica e Casa Pia.

"Tenho o objetivo de fazer bons jogos, jogar com regularidade e afirmar-me. A minha intenção é ajudar a equipa, quer seja com golos quer seja com assistências. Tive oportunidade de ver os últimos três jogos e constatei que a equipa é jovem e gostei da ideia de jogo. Tenta sempre praticar bom futebol e isso foi algo que me fez aceitar o convite", apontou, em declarações aos meios do clube famalicense.

Na primeira metade de 2022/23, Sanca fez cinco jogos ao serviço do clube italiano.

