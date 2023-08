Oficial: Famalicão confirma médio ex-Bordéus 

Tom Lacoux foi emprestado pelo Bordéus ao Famalicão, ficando os minhotos com uma opção de compra

O Famalicão oficializou, esta terça-feira, a contratação do médio Tom Lacoux, confirmando-se a notícia adiantada por O JOGO. O francês, de 21 anos, assinou por empréstimo, com opção de compra, até ao final da temporada, sendo proveniente do Bordéus (França). Estreou-se pela Ligue 1 aos 18 anos, sendo que na época passada fez 34 jogos pelo emblema que agora está no segundo escalão gaulês.

"O meu objetivo passa por evoluir, ganhar maturidade e, com a ajuda da equipa, concretizar os objetivos a que o clube se propõe", afirmou, citado pelos meios do clube.

Para saber mais sobre o "Fama", Lacoux confessou ter falado com outro francês do plantel, o médio Zaydou Youssouf. "Liguei ao Zaydou Youssouf, que já jogou no FC Girondins de Bordéus. Ele deu-me segurança para que aceitasse o convite", revelou. " O Futebol Clube de Famalicão é uma equipa que apresenta sempre um futebol positivo e que gosta de apostar em jovens jogadores", acrescentou. Por isso, diz-se "tranquilo" com a escolha que fez por ser "muito importante" para se afirmar.

"Sou um um jogador de equipa, generoso e capaz de assegurar equilíbrio e trazer serenidade ao jogo. Estou preparado para começar a jogar e poder defender as cores do Futebol Clube de Famalicão", terminou.