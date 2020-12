Oficial: Famalicão apresenta jovem promessa uruguaia para o meio-campo

Manuel Ugarte assinou pelo Famalicão por cinco temporadas

O Famalicão oficializou, esta terça-feira, a contratação do médio-defensivo Manuel Ugarte, jogador uruguaio de 19 anos que assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Ugarte é proveniente do Fénix (Uruguai), onde se estreou pela equipa principal com 15 anos tendo marcado dois golos em 57 jogos. Segundo a imprensa uruguaia, o Famalicão terá pago três milhões de euros por 80 por cento do passe sendo, por isso, o jogador mais caro da história do Famalicão.

O trinco, que competirá por um lugar no onze com Gustavo Assunção, embarcou para Portugal no domingo passado e será inscrito na reabertura do mercado de janeiro. "Falei com a minha família e entendemos que esta era a melhor opção para a minha carreira. O ​​​​​​​FC Famalicão é um clube recheado de jovens e tem uma estrutura incrível", adiantou o internacional sub-20 e sub-23 pelo Uruguai.