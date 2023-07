Penetra despede-se do Famalicão e é oficializado no AZ Alkmaar

Defesa comunicou, nas redes sociais, a saída do Famalicão. Está a caminho do AZ Alkmaar

Alexandre Penetra, internacional sub-21 que o Famalicão vendeu ao AZ Alkmaar por uma verba a rondar os cinco milhões de euros, despediu-se, esta segunda-feira, do emblema que representou nas últimas três temporadas.

"Chegou o momento de abraçar um novo projeto. levo no meu coração a cidade, que tão bem me acolheu, o clube, que apostou em mim e me deu a oportunidade de jogar na I Liga. Estou muito grato ao presidente, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os meus companheiros de equipa, sem os quais não teria sido possível chegar aqui, depois de uma época feliz e bem-sucedida. Obrigado, Famalicão. Que o futuro seja sorridente para todos é o meu desejo", escreveu.

Adaptado por João Pedro Sousa a lateral-direito, o jogador fez a melhor época da carreira, com duas assistências e quatro golos, em 2022/23.