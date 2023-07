Oficial: Alex Dobre está de volta ao Famalicão

Extremo romeno assinou em definitivo pelo clube minhoto após meia época de empréstimo.

O Famalicão oficializou esta segunda-feira a contratação, a título definitivo, de Alex Dobre. O extremo romeno, de 24 anos, está de volta ao clube minhoto, confirmando-se a notícia avançada por O JOGO em primeira mão.

"Estou muito feliz por poder continuar. Fui muito bem acolhido e será um prazer continuar a trabalhar com as pessoas do clube", afirmou o romeno à comunicação do clube minhoto.

"Foram seis meses incríveis do ponto de vista individual e coletivo. Fomos às meias-finais da Taça de Portugal e ficamos muito perto dos lugares que davam acesso às competições europeias. Esta época queremos fazer ainda melhor e espero ajudar com golos e assistências para mais uma boa temporada", disse ainda.