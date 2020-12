O que é feito dos imprescindíveis do Famalicão na época passada?

Seis dos imprescindíveis de João Pedro Sousa na última temporada passaram de figuras de destaque na I Liga para uma utilização residual nos novos clubes



O que é feito dos imprescindíveis de João Pedro Sousa, que na temporada passada falharam, por segundos, o apuramento para a Liga Europa e que no defeso rumaram a outras paragens? Os trajetos de Pedro Gonçalves ou Toni Martínez são bem conhecidos, mas de outros nem tanto.

O treinador teve um onze base formado por Vaná; Ivo Pinto, Nehuén Pérez, Roderick Miranda e Centelles (ou Coly); Gustavo Assunção, Uros Racic e Pedro Gonçalves; Diogo Gonçalves, Fábio Martins e Toni Martínez. Destes, só Vaná e Assunção permanecem no Minho.

Ivo Pinto (Rio Ave), Uros Racic (Valência), Pedro Gonçalves (Sporting) e Fábio Martins (Al-Shabab, Arábia Saudita) são opções regulares nos respetivos emblemas, com claro destaque para o desempenho de Pote (dez golos em onze jogos) e para Racic, que saltou do Famalicão para indiscutível no Valência. No entanto, os outros seis têm utilizações mais escassas ou nem sequer estão a jogar, como é o caso de Roderick Miranda. O central acabou por ficar no Wolverhampton, só que não é opção para Nuno Espírito Santo e não tem um único minuto na presente temporada.

Centelles e Coly dividiram a esquerda da defesa em 2019/20. O primeiro está no Almería e tem sete jogos, enquanto o segundo regressou ao Nice e só foi utilizado em três ocasiões. O central Nehuén Pérez joga, a espaços, no Granada. No ataque, Diogo Gonçalves voltou ao Benfica, mas para Jesus conta mais como lateral-direito. Tem nove jogos; dois entre o onze inicial. Os 14 golos em 39 partidas fizeram Toni Martínez mudar-se para o FC Porto, onde soma nove partidas, cinco delas a titular, e um golo apontado.