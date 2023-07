"Penetra e Iván Jaime não estão disponíveis para o jogo por questões emocionais"

Declarações do treinador do Famalição, João Pedro Sousa, na antevisão do jogo com o Belenenses, da Taça da Liga

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, revelou este sábado que Iván Jaime e Alexandre Penetra estão ambos fora da convocatória para o jogo com o Belenenses, a contar para a Taça da Liga.

"O Alexandre Penetra e o Iván Jaime não estão disponíveis para este jogo devido a questões emocionais", afirmou.

"Não sei se vão sair ou não. Acredito que sim, de modo que aguardamos com alguma impaciência a chegada de novos elementos e como chegam, até porque não queremos ficar por aqui na Taça da Liga. A equipa será composta na sua maioria por jogadores dos Sub-23 e dos juniores", acrescentou.

João Pedro Sousa fala mesmo num jogo difícil "por diversos motivos": "Depois pelo contexto que atravessamos com todas as dúvidas inerentes a possíveis saídas e entrada. Não há que o esconder. Toda esta indefinição é mais uma dificuldade acrescida às nossas próprias dificuldades do momento", disse.