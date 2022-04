"O objetivo único era ganhar. E isso transmite mais pressão, tensão e ansiedade"

Declarações do treinador Rui Pedro Silva após o Famalicão-Estoril (3-1), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Um jogo difícil sempre. O objetivo único era ganhar. E quando é assim transmite mais pressão, mais tensão, mais ansiedade no jogo. A equipa correspondeu, manteve-se focada na estratégia. Acabámos, numa das nossas saídas, por provocar um erro, uma expulsão, que é determinante para o jogo. Aí mantivemos o nosso jogo, a nossa estratégia. Tentámos chegar ao golo. O Estoril acabou por baixar um bocadinho as linhas e estávamos a permitir o jogo exterior. Este jogo exterior acabou por me permitir a utilização do Cádiz, que entrou muito bem no jogo e um segundo avançado.

O golo: "Acabámos por fazer o golo antes do intervalo, o que foi benéfico para nós. Entrámos numa segunda parte em que o Estoril nos permitiu ter bola. Tivemos bola durante muito tempo. No momento em que o Estoril tenta em transições ofensivas causar algum perigo fizemos o 2-0, com naturalidade. O Estoril reduz no lance seguinte. E, obviamente, que aqui apodera-se alguma ansiedade na nossa equipa, porque em jogos anteriores temos tido lances infelizes a terminar o jogo. Senti naquele momento a necessidade de estabilizar novamente a equipa. E a equipa estabilizou e fez o terceiro golo."

Justiça: Acho que é uma vitória justa da nossa parte. O futebol é sofrimento, é intranquilidade, no futebol não há facilitismos. Há um jogo de futebol que é disputado com níveis de tensão muito alto e o resultado termina 3-1. Temos uma bola que possivelmente entrou. Uma bola na barra. Acabou por ser um jogo com uma vitória justa."