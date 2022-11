"O nosso Campeonato do Mundo é a Taça da Liga"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo de sábado, em casa, com o Académico de Viseu, na estreia dos minhotos na Taça da Liga.

Grupo é acessível: "Não é seguramente acessível. O nosso objetivo tem de ser claramente de irmos com a ambição de passar à segunda fase. Desde o início da época que não conseguimos tornar um jogo fácil e o Ac. Viseu não é exceção. Vamos ter uma jornada extremamente complicada, mas que o nosso objetivo tem de passar por vencer o jogo para alcançarmos a próxima eliminatória, porque estamos obrigados a isso."

Jogar durante a pausa: "É muito importante para nós. Na semana passada, recuperámos de algum desgaste que tínhamos, aproveitámos para trabalhar sobre aspetos táticos e técnicos, tendo em conta o que fizemos. O caminho é longo, difícil, apesar de o resultado com o Sporting ter sido mau, a espaços conseguimos fazer coisas que trabalhámos. Nesse aspeto, fiquei contente com o que fizemos. A equipa está a corresponder e a evoluir."

Adversário: "Vai testar a nossa capacidade de evolução, é uma equipa muito bem organizada, vem de uma sequência de resultados importantes, é uma equipa muito atrevida, sempre à procura do golo, com uma estrutura virada para o desequilíbrio do adversário e vai-nos trazer desafios muito importantes. O Ac. Viseu tem jogadores fortes nesses movimentos na frente, vai criar-nos problemas, cabe-nos, a nós, resolvê-los e, no momento que tivermos a bola, criarmos problemas ao adversário."

Competitividade das competições portuguesas: "As competições estão mais competitivas, claramente, nos escalões abaixo há uma evolução grande, estamos num bom caminho, é bom para a Taça de Portugal e para a Taça da Liga isto acontecer."

Calendarização da Taça da Liga: "A única altura da época para disputar a Taça da Liga seria esta. Posso dizer que para nós, este tem der ser o nosso Mundial. Não temos jogadores nas seleções nacionais, logo o nosso Mundial é a Taça da Liga. Ainda bem que temos esta competição para disputar, senão mau seria estarmos um mês parados."