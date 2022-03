O lamento de Rui Pedro Silva em Guimarães: "Sofremos os golos nos piores momentos do futebol"

Redação com Lusa

Declarações de Rui Pedro Silva, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (2-1)

Jogo e erros individuais: "Entrámos bem no jogo. Não vou salientar os erros individuais. Acontecem e são corrigidos. Somos uma equipa em processo de crescimento, a afirmar a nossa identidade. Durante a primeira parte, continuámos a produzir aquilo que produzimos no início do jogo. Vamos corrigir o que temos a corrigir e prosseguir o nosso caminho."

Momentos dos golos sofridos: "Sofremos os dois golos nos piores momentos do futebol: a acabar a primeira parte e a começar a segunda. As mexidas na equipa queriam provocar uma reação e tentar partir o jogo. Queríamos ter situações de bola parada e de finalização. Não conseguimos [marcar] hoje. Vamos tentar fazê-lo para a próxima semana."

Exibições e resultados: "Associei sempre o bom momento que vivemos à qualidade e identidade de jogo que tínhamos. Nunca associei o bom momento às vitórias, porque são uma consequência do que fazemos. Não é uma derrota que nos vai retirar o bom momento."