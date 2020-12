O futuro de Dyego Sousa e o início de época sob o olhar de Miguel Ribeiro

Presidente da SAD do Famalicão falou à margem da apresentação de uma parceria com uma empresa que vai implementar equipamentos de proteção à covid-19 nas instalações do clube

O Famalicão recebe, no sábado, o Sporting e Miguel Ribeiro acredita num bom resultado, pese o arranque irregular de campeonato dos minhotos. "Temos a convicção de que vamos fazer um bom jogo, porque estamos apetrechados de valores suficientes para fazer um bom jogo e nosso crédito é total em quem amanhã vai interpretar o encontro", afirmou.

Os minhotos discutiram o acesso à Liga Europa até ao último segundo da temporada passada e por esta altura, na época anterior, sofriam a primeira derrota no campeonato, no Estádio do Dragão, que tirava o "Fama" da liderança da I Liga. O presidente do "Vila Nova" rejeita comparações com 2019/20 e pede tempo para um ano "atípico".

"A nossa visão e filosofia têm um preço a pagar, que é o preço da reconstrução. Da última jornada na Madeira temos três ou quatro jogadores a jogar, há um processo natural de reconstrução numa realidade infeliz, mas comum a todos, que é a realidade covid, que nos tira jogadores permanentemente, como sabem antes do jogo com o Paços de Ferreira ficámos sem jogadores, duas semanas antes tinha acontecido a mesma coisa e naturalmente estes processos de reconstrução precisam de tempo. Não acho, de todo, que este seja o preço a pagar pela expectativa criada na época passada", afirmou.

Neste campo entra a filosofia e a visão, não entra a expectativa. Apesar de estarmos em dezembro, ainda só passaram oito jornadas, vamos entrar na segunda volta da Liga depois do mercado de janeiro e a paciência na construção e no processo tem que ser maior, porque viver o que estamos a viver é totalmente errado colocar a questão pandemia fora da equação. Qualquer empresa está verdadeiramente abalada com o que estamos a viver", comentou ainda.

O mercado de janeiro aproxima-se e no "Fama" há um jogador em final de contrato. Dyego Sousa, emprestado pelo Shenzhen (China) acaba a cedência a 31 de dezembro. "Ainda estamos longe do mercado, temos um mês para trabalhar no presente com os olhos no futuro e todas as avaliações sobre o mercado, oportunamente as faremos. Hoje não é o momento para falarmos sobre ela", concluiu.